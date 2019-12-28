شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد عُماني يكشف هذا الأمر عن السلطان قابوس لأول مرة تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به السلطنة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مغرد عُماني بتويتر لأول مرة عن موقف ولفتة طيبة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد حسب قوله.
وروى المغرد “بدر العبري” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أنه كان في عام ٢٠١٢ في شمال أيرلند “بلفاست” وكان يتردد على مسجدها القريب من الجامعة.
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وتابع أنه حينما عرف إمام المسجد أنه من سلطنة عمان تهلل فرحًا وقال له “بلاد السلطان قابوس”، ثم أخبره بقصة عن طرقهم أبواب المتبرعين حول العالم للتبرع لبناء مسجد.
وأكمل المغرد العبري نقلا عن إمام المسجد الإيرلندي أنه لم يوافق أحد على التبرع للمسجد إلا وفق شروط معينة، ثم تعهد رجل عماني أن يوصل رسالتهم للسلطان قابوس.
ليضيف:”وما هي الا اسابيع وتأتيهم الموافقة السامية بدون شروط مسبقة ولا ضجيج إعلامي للشروع في بناء او شراء لمسجد”
وقال بدر العمري أنه ينقل القصة على لسان إمام المسجد آنذاك لذكر إحدى مناقب جلالة السلطان، في هذا الظرف الإستثنائي.
واختتم:”واعلم يقينًا ان جلالته يؤثر الصمت والكتمان في مواقف كهذه. اللهم اجعل هذا الموقف الإنساني النبيل من لدن جلالته له غيثا من العافية الدائمة يسري وينساب على جسده، آمين”
ويدعو الإعلاميون والمغرّدون العُمانيون الى مواجهة الشائعات التي تنشرها حسابات مغرّضة بهدف زعزعة الوحدة العمانية، بعدم الإلتفات الى تلك الأخبار المضللة، والتأكيد على رفض الإنسياق وراء تلك الاكاذيب.
وتستهدف حملة شائعات غير مسبوقة السلطنة وسط نشر أخبار عن تدهور صحة السلطان تارةً ووفاته تارةً أخرى.
وبعد حملة الشائعات المغرضة التي تستهدف سلطنة عمان، وجّه المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، رسالة للشعب العماني معنونة بـ “مسؤولية الشعب العماني في الحفاظ على وحدته”.
وحذر الشيخ في رسالته الشعب العماني الوفيّ من أن يتأثر بدعايات المغرضين أو يستجيب لأصوات المضللين.
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