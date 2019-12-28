شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأميرة هيا بنت الحسين أفقدته صوابه.. تصرّف غريب من حاكم دبي أمام النّاس!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يبدو أن نتائج ما وصلت إليه جلسات المحاكمة بينه وبين زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين حتّى الآن، قد أفقد حاكم دبي محمد بن راشد صوابه، حتّى بات يتصرف بتصرفات غريبة وأمام الجميع .

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وفي هذا السياق، نُشر مقطع فيديو لــ”بن راشد” وقد فاجأ الجميع برقصة غريبة بعد ترجّله من مركبته لمقابلة أحد المسؤولين الإماراتيين في فعالية للخيول على ما يبدو.

ولا يتوقف حاكم دبي محمد بن راشد عن إثارة الجدل تارةً بتصرفاته ورقصه غير المفهوم، وتارةً أخرى بملابسه ذات الألوان الغريبة وله الكثير من المواقف المشابهة.

وامس الجمعة، أثارت تغريدةٌ نشرها حاكم دبي محمد بن راشد عن خوف الحاكم من شعبه جدلاً واسعاً بين المغرّدين.

وكتب “بن راشد” في التغريدة: “علمتني الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.

وأضاف: “نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه”.

وختم تغريدته بقوله: “علمتني الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده”.

#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019 "> HH Sheikh Mohammed✔@HHShkMohd #علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. ٣١٫١ ألف #علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019



واستغرب المغردون ما قاله “بن راشد” متناسياً أن الإمارات تدخلت وبشكل غير مسبوقة سواءٌ بشكلٍ مباشر أو عبر أذرع تموّلها لتنفيذ أجندتها في أغلب الدول العربية، ودعمها للإنقلابات والثورات المضادة كما حدث في مصر وليبيا وغيرها .