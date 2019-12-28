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اتصلت بقصر الحكم وأخبرت نائب مرسي بهذا.. "النفيسي" يكشف خطأ إخوان مصر “الأكبر” وهذا ما قاله عن السيسي

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عدن - ياسمين التهامي - انتقد المفكر الكويتي المعروف الدكتور عبدالله النفيسي جماعة الإخوان في مصر، مشيرا إلى أن ترشيحهم لمحمد مرسي لمنصب الرئيس كان الخطأ الأكبر الذي تسبب بما آلت إليه الأوضاع في مصر.

وقال “النفيسي” خلال برنامج الصندوق الأسود مع الإعلامي عمار تقي إن الرئيس الراحل محمد مرسي أستاذ جيولوجيا، وليس له اي تجربة سياسية.

 

 

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وأوضح النفيسي في حديثه أنه لم يكن رمزا سياسيا بل من الشخصيات البارزة في المشهد، كما أنه لم يكن سياسيا عميقا في الإخوان، إلا أنه كان محيطا بالدائرة الاجتماعية كغيره من البارزين حول المرشد.

 

بالفيديو - د. #عبدالله_النفيسي: #محمد_مرسي كان يُدَرِّس جيولوجيا.. وليس لديه أي تجربة سياسية

• لم يكن رمزاً من رموز التنظيم.. ووضعوه في مواجهة لم يكن مهيئاً لهاhttps://t.co/Ba3iLVCVwF#الصندوق_الأسود pic.twitter.com/5yAOVjXawh

— القبس الإلكتروني (@alqabas) December 27, 2019
">

القبس الإلكتروني@alqabas

بالفيديو - د. #عبدالله_النفيسي: #محمد_مرسي كان يُدَرِّس جيولوجيا.. وليس لديه أي تجربة سياسية

• لم يكن رمزاً من رموز التنظيم.. ووضعوه في مواجهة لم يكن مهيئاً لهاhttp://bit.ly/2t95YGW #الصندوق_الأسود

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وأشار إلى أن الإخوان تسرعوا في الترشح للرئاسة، حيث كان يكفيهم النسبة التي حققوها في مجلس الشعب، دون الخوض في غمار الدولة مع كل الأطياف السياسية ، بالإضافة إلى محيط العلاقات الدولية.

 

وذكر النفيسي أنه ركب الطائرة وذهب إلى مصر واتصل بقصر الحكم عندما كان مرسي رئيساً.

بالفيديو - د. #عبدالله_النفيسي: ركبت الطائرة وذهبت إلى #مصر واتصلت بقصر الحكم عندما كان #مرسي رئيساً

• قلت لنائب #الرئيس: ستتورطون بسبب الرئاسة.. ودخلتم في نفقhttps://t.co/Ba3iLVCVwF#الصندوق_الأسود pic.twitter.com/iH5XExyltQ

— القبس الإلكتروني (@alqabas) December 27, 2019
">

القبس الإلكتروني@alqabas

بالفيديو - د. #عبدالله_النفيسي: ركبت الطائرة وذهبت إلى #مصر واتصلت بقصر الحكم عندما كان #مرسي رئيساً

• قلت لنائب #الرئيس: ستتورطون بسبب الرئاسة.. ودخلتم في نفقhttp://bit.ly/2t95YGW #الصندوق_الأسود

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وتابع:”قلت لنائب الرئيس: ستتورطون بسبب الرئاسة.. ودخلتم في نفق”

يذكر أن النفيسي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن السياسة لا يصلح لها الرجل العابد، مستدلا بذلك بالصحابي أبي ذر.

 

وأضاف حينها في السياسه لا يصلح  “مخموم القلب”،  يجب أن تتسلّح بسوء الظن لا بحسن الظن حتى لا تُعيّن ( نٍـمساً) وزيراً للدفاع فينقلب عليك ويخضم فيك خضم البراذين ويضرب في المال العام كما يضرب وليّ السوء في مال اليتيم .

وأضاف النفيسي أنه في السياسة لا يصلح ” أبوذر “، بل “عمرو بن العاص”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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