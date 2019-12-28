شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. اذاعة مونتكارلو الناطقة بالعربية تصعق كل ابناء الجنوب وتفضح عيدروس الزبيدي وتكشف للجنوبيين امر خطير سيجعلهم يكرهونه ويفقدون ثقتهم به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضحت اذاعة مونتكارلو الناطقة بالغة العربية رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وقالت انه يخدع الجنوبيين ويدغدغ احلامهم رغم انه قد تم ابلاغه من قبل كافة دول مجلس التعاون بما فيها الامارات المؤيدة للانفصال ان من المستحيل اعلان دولة مستقلة في الجنوب ستفتح ابواب جهنم على الجميع .

واوضحت الاذاعة ان الزبيدي يرفض ان يكشف هذا الامر للجنوبيين لأنه سيكون نهايته السياسية لذلك يستمر في مخادعتهم بالحديث عن دولة مستقلة في الجنوب حتى تستمر شعبيته في التنامي ويجعل الجنوبيين ينظرون اليه بطل سيحقق لهم حلمهم بدولة مستقلة.

فقد اسضافت اذاعة " مونت كارلو " في برنامجها الحواري "الساعة الخليجية" أنور الرشيد" الكاتب والناشط الحقوقي الكويتي الخليجيين في حلقة حوارية تمحورت حول الكشف عن حقيقة موقف السعودية ودول الخليج من انفصال جنوب اليمن .

وأكد الناشط الحقوقي الكويتي في معرض اجابته على سؤال حول هل من مصلحة السعودية ودول الخليج اقامة دولة في جنوب اليمن أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية لا تدعم باي حال انفصال جنوب اليمن معتبرا أن العكس هو الصحيح كون مصلحتها تتعارض كليا مع عودة التشطير الى اليمن .

واعتبر الرشيد أن على القيادات الجنوبية التي تطالب بانفصال الجنوب أن تعى تماما أن مشروع الانفصال لن يجد له اي داعم من دول الخليج مشيرا الى أن مصلحة السعودية ودول الخليج في بقاء اليمن موحدا .

وكان رئيس ما يسمي بـ " المجلس الانتقالي الجنوبي " قد كاشف قيادات الاخير بان تحقيق الانفصال غير متاح في الوقت الراهن بعد ان ابلغ برفض السعودية القاطع لفك الارتباط بين الجنوب والشمال.