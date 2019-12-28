شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مغتربين يمنيين يشوهون سمعة اليمنيين في السعودية ويشعرونهم بالخزي والعار بعد اقدامهم على عمل مشين وفاضح ومحرم شرعا..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض عن القاء القبض على ثلاثة يمنيين متهمين بعدد من جرائم السرقة . وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية أحدهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل وجميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية والمؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية.

واضاف انه بمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 13 جريمة قاربت قيمة المسروقات بها 300,000 ريال، كما ضبط بحوزتهم على 21 قرصاً يشتبه أنها من مادة الكبتاجون، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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