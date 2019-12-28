شكرا لمتابعة خبر عن مصرع عشرات الحوثيون بينهم قائد وحدة القنص المفاجئ و3 من أبرز القيادات في محافظة الضالع (تفاصل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطوة مفاجئة : هاني بن بريك ينقلب على الجنوب ويمدح اليمن هجوم جوي حوثي على السعودية هو الأول منذ سبتمبر .. وحديث عن سقوط العشرات بينهم ضباط شاهد : ضبط يمني وامرأة جوار مسجد في السعودية متلبسين وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة (فيديو) شاهد : مصرف الكريمي يصدم عملائه بخطوة ابتزازية وغير مبررة (صورة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عشرات الحوثيون بينهم قائد وحدة القنص المفاجئ و3 من أبرز القيادات في محافظة الضالع (تفاصل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.