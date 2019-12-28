ماذا قال هاني بن بريك بشأن قضية إغتصاب طفل في عدن ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على مناشدة وجهها جد طفل قال أنه تعرض للإغتصاب في عدن .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "لو الجريمة ثابتة وتم التحقق من وقوعها وثبت طبيا حصول الاعتداء والله لن يمنع من تقديمه للعدالة إلا أن ينعدم فينا الرجال" .
وأكد أنه إذا ثبت تهديد أسرة الطفل من قبل أي جهة كانت سوف تعرض للمساءلة القانونية عن هذا التهديد .. داعياً إلى ترك القضية تأخذ مجراها القانوني وتستكمل كل الإجراءات وأن لا يتعجلوا .
وتداولت مواقع إخبارية أنباء عن تعرض طفل للإغتصاب في مديرية صيرة، مشيرة إلى أنه تم ضبط الجاني وإيداعه السجن وأنه بعد مرور 20 يوماً لم يتم إتخاذ أي إجراءات ولم تكشف السلطات الأمنية نتائج التحقيقات .
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