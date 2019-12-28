الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

ماذا قال هاني بن بريك بشأن قضية إغتصاب طفل في عدن ؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال هاني بن بريك بشأن قضية إغتصاب طفل في عدن ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

ماذا قال هاني بن بريك بشأن قضية إغتصاب طفل في عدن ؟

متابعات_الخليج 365

علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على مناشدة وجهها جد طفل قال أنه تعرض للإغتصاب في عدن .

 

Advertisements

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "لو الجريمة ثابتة وتم التحقق من وقوعها وثبت طبيا حصول الاعتداء والله لن يمنع من تقديمه للعدالة إلا أن ينعدم فينا الرجال" .

 

وأكد أنه إذا ثبت تهديد أسرة الطفل من قبل أي جهة كانت سوف تعرض للمساءلة القانونية عن هذا التهديد .. داعياً إلى ترك القضية تأخذ مجراها القانوني وتستكمل كل الإجراءات وأن لا يتعجلوا .

 

وتداولت مواقع إخبارية أنباء عن تعرض طفل للإغتصاب في مديرية صيرة، مشيرة إلى أنه تم ضبط الجاني وإيداعه السجن وأنه بعد مرور 20 يوماً لم يتم إتخاذ أي إجراءات ولم تكشف السلطات الأمنية نتائج التحقيقات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال هاني بن بريك بشأن قضية إغتصاب طفل في عدن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا