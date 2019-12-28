شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر جدول مواعيد رحلات اليمنية غداً الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م عدداً من الرحلات الجوية من وإلى المطارات اليمنية على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1045 صباحا. رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0700 صباحا. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 0900 صباحا. رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم - عدن . الاقلاع : 1000 صباحا. (توقيت الخرطوم) الوصول : 1300 ظهرا.

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