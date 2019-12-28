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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. أبناء المحفد بأبين يتظاهرون ضد ميليشيا الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تظاهر العشرات من أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم السبت، ضد تواجد قوات تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، ذرع تنظيم الإخوان في اليمن .
ورفع المتظاهرون الشعارات الرافضة لعسكرة مدينتهم وإستمرار تمركز عناصرهم في المديرية .
وقال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، في تعليقه على التظاهرة "أبين ترفض أي تواجد لقوات الإحتلال اليمني حتى وإن تدثرت بغطاء ما يسمى الشرعية" .
وأضاف "شعب الجنوب بات اليوم أكثر وعيا في فهم ما يحدث من حوله وما يخطط له الخصوم لغرض ادامة الإحتلال" .
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