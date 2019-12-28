شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشهير "الشوفي" يكشف أهم مستجدات الطقس في اليمن خلال الاسبوع القادم ويوجه تحذيراً لأبناء هذه المحافظات..!؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن طقس اليمن و يقول بناء على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فان التوقعات لطقس اليمن من السبت 28 ديسمبر 2019 لاسبوع قادم .



السواحل الشرقية و ارخبيل سقطرى متوقع أمطار متفرقة متفاوتة الشدة بين خفيفة الى متوسطة على سقطرى و السواحل الشرقية و المناطق القريبة منها خصوصا من اليوم السبت الى الإثنين القادم.

جديد "الخليج 365"

Advertisements



السواحل الجنوبية والغربية متوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة على أجزاء منها مع ارتفاع نسبي للرياح في خليج عدن و باب المندب من مساء الاثنين الى نهاية الاسبوع لتكون بين 20 الى 40 كيلومتر بالساعة.



المرتفعات الجبلية أجواء شتوية باردة وضباب مع نشاط بعض خلايا الأمطار الخفيفة و الشابورة المائية على بعض المناطق في المرتفعات الغربية مع استبعاد توقعات الصقيع.

الاحواض الجبلية و الهضاب الداخلية و الصحاري إستمرار الاجواء الباردة الشتوية مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق وبالنسبة للصقيع لا يستبعد على بعض المواضع و ليس على نطاق واسع من السبت حتى الإثنين في البيضاء و ذمار و صنعاء و عمران، من الثلاثاء الى الجمعة 3 يناير 2020 أجواء باردة رطبة ويستبعد توقع صقيع.

و دعا الفلكي الشوافي الى الاحتماء من انخفاض درجة الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة و اخذ الحيطة من المزارعين و رعاة الماشية و توخي الحذر في المناطق المتوقع هطول أمطار وخصوصا السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الامطار والضباب ودعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.

