مستشار حقوقي يكشف عن دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 كشف المستشار الحقوقي الكويتي أنور الرشيد أن غريفيث مثله مثل بن عمر وولد الشيخ لن يُضيف جديداً على المشهد اليمني فهو يراهن على التغيرات الجيوسياسية في المنطقة برمتها والتغيرات التي تحصل في المواقف كنتيجة طبيعة لما يحصل على الأرض، لذلك نرى بأن أزمة حرب اليمن ستدخل عامها السادس بعد ثلاث أشهر ولازال الموقف لم يتغير مع الأسف العالم غير مهتم بما يحصل دع عنك دموع التماسيح التي تتباكى على أطفال اليمن والمجاعة التي تحصل العالم لسان حاله يقول فخار يكسر بعضه مسلمين يقتلون مسلمين ونحن الرابحون بذلك فهم يشترون منا السلاح والخبرة بالتوجيه فهل هناك احسن من ذلك للغرب عموماً المهيمن على الأمم المتحدة.

Advertisements وعن المجتمع الدولي والأمم المتحدة حول مليشيات الحوثي قال الرشيد في حوار خاص لــ "الخليج 365" بانه لايهمهم من يمسك ماذا الواضح بالنسبة بأن المجتمع الدولي غير عابئ بما يحصل المهم عنده بأن طرفي النزاع يشترون منه الأسلحة وطالما أن المعابر الدولية كباب المندب بأمان لايهمه ما يحصل لابالنسبة للحوثي ولا لغير الحوثي.

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