قيادي في الإنتقالي يذكّر الإصلاح بجريمة إغتيال الشهيد جار الله عمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكّر الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، حزب الإصلاح اليمني بجريمة إغتيال، السياسي الجنوبي المعروف، الشهيد جار الله عمر، الذي تصادف اليوم الذكرى الـ17 لإغتياله .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "قبل 17 عاما تم اغتيال الشهيد جار الله عمر في مؤتمر عام حزب الإصلاح الإرهابي بواسطة متطرف من جامعة الإيمان التي يرأسها الزنداني" .

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وأضاف "ارتقى جارالله الى ربه شهيدا وبقي خالدا في ضمائر الشرفاء ونال القتلة ما نالهم ، سقطت سلطة الغلبة وتشظت أجنحتها القبلية والدينية والعسكرية" .. مختتماً تغريدته بالقول "مجدا لروحك يا جار الله ولأرواح من طالتهم يد الإرهاب ، وحتما لن يمروا ".

وجارالله عمر، من مواليد العام، 1942وكان ناشطاً سياسياً ذو ميول يسارية ويعتبر مؤسس أحزاب اللقاء المشترك التي ضمت ستة أحزاب معارضة .

وفي 28 ديسمبر 2002م، تلقى جار الله رصاصتين في صدره أمام أكثر من 4000 شخص هم أعضاء وضيوف المؤتمر العام الثالث لحزب الإصلاح الإسلامي وأمام شاشات التلفزة ووسائل الإعلام المختلفة بعد دقائق من إلقائه لكلمة قوية نيابة عن الحزب الاشتراكي أمام المؤتمر العام .