شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار حقوقي كويتي يكشف عن مستقبل قضية الجنوب وقرائته للمشهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الشحات غريب كشف المستشار الحقوقي الكويتي أنور الرشيد عن مستقبل قضية الجنوب وقرائته للمشهد.

Advertisements وأضاف في حوار خاص "لليمن العربي"، مُستقبل القضية الجنوبية سيعود الجنوب لشعبه طال الزمن أوقصر كمتابع للشأن الجنوبي أرى وأتلمس إصرار الحنوبيون على عودة دولتهم وستعود دولتهم سواء كان ذلك عبر المجلس الأنتقالي أو أن الشعب سوف يتجاوز الانتقالي ليبادر من تلقاء نفسه بتحرير ذاته بذاته هذا ما أراه في المشهد الجنوبي لذلك نصيحتي للانتقالي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي أقول له ياسيدي لانختلف صبر الجنوبيون فهم الصير بذاته ولكنهم أنفجروا سيحررون ذاتهم بدونكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار حقوقي كويتي يكشف عن مستقبل قضية الجنوب وقرائته للمشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.