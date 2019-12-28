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قيادي في الإنتقالي يدعو إلى الإلتزام بالمهلة المقررة لتنفيذ إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

قيادي في الإنتقالي يدعو إلى الإلتزام بالمهلة المقررة لتنفيذ إتفاق الرياض

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس مكتب المجلس الانتقالي في روسيا الاتحادية ودول الرابطة علي الزامكي الى الالتزام بالمهلة المقررة والمحددة بـ"90" يوماً حتى نعطي بنود الاتفاق فرصة الحياة ليخرج البلاد الى تسوية شاملة بين الشمال و الجنوب ويؤسس للارضية التي تؤسس لقواعد اللعبة الدولية .

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وقال في منشور كتبه على صفحته بالفيسبوك، أن معرقل التنفيذ هي جهة تجيد اللعب على اوتار مختلفة وتجيد صناعة الشعارات"، مشيرا ان الايام ستكشف عنها ولم تكن في المخيلة.

 

وأعلن الزامكي التوقف عن الكتابة وقال "تلبية لرغبة قيادات جنوبية في هرم  المجلس الانتقالي.. اختفيت فترة وجيزة وتوقفت عن كتابة اي تحليلات او تصورات او استنتاجات  تحليلية حتى نمنح بنود اتفاق الرياض فرصة الحياة  للعمل و التنفيذ".

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