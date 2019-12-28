غداً .. إنطلاق حملة لتحصين أكثر من 5 ملايين طفل ضد شلل الأطفال في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنطلق يوم غد الاحد في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات الجمهورية، فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال والتي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



ونقلت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، عن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، قوله ان الحملة تستهدف تحصين 5 مليون و 70الف و991 طفل وطفله من عمر يوم الی مادون الخامسة من العمر في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المحافطات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين .. مشيرا الی ان الفرق تستهدف تحقيق زيارات من منزل الی منزل لاكثر من 3مليون و565 الفاو831 منزل.

Advertisements

ولفت الوليدي الی ان الكادر الصحي المشارك بالحملة ،سيعمل علی تنفيذ الحملة بقوام بشري يفوق 39 الف و829 كادر موزع علی 21 الف 262 فرقه منها 2698 فرقه ثابته و18 الف و568 فرقه متحركه يشرف عليهم مشرفين بالمديريات والمحافظات.

ودعا وكيل وزارة الصحة، ائمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية الاخری الی الاسهام في انجاح الحملة وتحصين الاطفال ووقايتهم من مرض شلل الاطفال الفتاك.

وبهذا الشأن، إستكمل مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة،اليوم، التحضيرات الفنية والطبية الخاصة بحملة التحصين ضد شلل الاطفال والتي من المقرر تدشينها يوم غدا في عموم مديريات المحافظة وتستهدف تطعيم مائة وتسعة وعشرين ألف طفل وطفلة.

واوضح مدير عام مكتب الصحة الدكتور عيدروس بارحمة ،بان الف وأربعة وأربعين كادرا صحيا استفادوا من برامج التدريب على آليات تنفيذ الحملة في سبعة عشر مديرية بالمحافظة