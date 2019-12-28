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بدء فعاليات دورة تدريبية حول الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

بدء فعاليات دورة تدريبية حول الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة لبرنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل ، التي نظمها برنامج الرعاية التكاملية ، بدعم من منظمة اليونسيف.

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وتهدف الدورة الى اكساب 24 طبيبا وممرضا واخصائيا من مستشفی الصداقه التعليمي العام بعدن ،معارف نظرية وتطبيقية حول الدليل الارشادي لرعاية الطفل ودليل ، وتقييم وتصنيف المريض من عمر شهرين الی اقل من خمس سنوات وكيفية توزيع التطبيقات علی الاقسام الداخلية والعيادات الخارجية .

 

واكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش ، اهمية الرعاية الصحية بالطفل ، ورصد المعلومات الصحيحة في معرفة المخرجات العلاجية وانضباطها مع البرتوكول الطبي ، ومعرفة الاحصائيات السليمة والدقيقه التي تسجل رقما يعتمد عليه.

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