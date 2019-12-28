شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements سجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل ارتفاع ملحوظ له في مناطق سيطرة الحوثيين.

وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 كما يلي :

(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 159

⁦ الدولار : 604

⁦ الإماراتي : 162

⁦ العماني : 1550

ذهب كسر 21 : 25,000

...... (( أسعار البيع )) .....

⁦ السعودي : 159.5

⁦ الدولار : 607.5

⁦ الإماراتي : 163.5

⁦ العماني : 1570

ذهب كسر 21 : 25,300

الأ سعار في صنعاء

شراء السعودي : 149.5

بيع السعودي : 150.5

شراء الدولار : 568

بيع الدولار : 572



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