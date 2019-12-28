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انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن)

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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 سجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل ارتفاع ملحوظ له في مناطق سيطرة الحوثيين.
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 كما يلي :
(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 159
⁦ الدولار     : 604
⁦ الإماراتي  : 162
⁦ العماني    : 1550
 ذهب كسر 21 : 25,000
...... (( أسعار البيع )) .....
⁦ السعودي  : 159.5 
⁦ الدولار     : 607.5 
⁦ الإماراتي  : 163.5 
⁦ العماني    : 1570 
 ذهب كسر 21 : 25,300
الأ سعار في صنعاء 
شراء السعودي :   149.5
بيع السعودي    :  150.5
شراء الدولار :   568 
بيع الدولار    :  572
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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