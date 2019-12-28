شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة في الإمارات .. مزارع يغتصب ابنة مخدومه بعد استدراجها إلى حديقة المنزل! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقرّ متهم مزارع في الإمارات بهتك عرض ابنة مخدومه البالغة من العمر (9 سنوات)، “بطريقة سافرة”، بعد استدراجها إلى حديقة المنزل، ما أدّى لإصابتها بصدمة نفسية.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت موجودة في منزلها وطلب منها المتهم كوباً من الماء، ثم دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها، ثم غادر المنزل.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”
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وذكر والد الطفلة أن زوجته اتصلت به وأبلغته بضرورة الحضور فوراً، لأن المزارع تحرش بطفلته، فسأل ابنته عما حدث، وروت له التفاصيل السابقة، لافتاً إلى أن الفتاة اتصلت بأمها التي كانت في منزل الجيران، فأبلغت الشرطة على الفور وتم القبض على المتهم.
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