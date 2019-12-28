شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الشوافي أهم مستجدات طقس اليمن خلال الإسبوع القادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي على صفحته في تليجرام عن طقس اليمن و يقول بناء على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فان التوقعات لطقس اليمن من السبت 28 ديسمبر 2019 لاسبوع قادم .

جديد "الخليج 365"

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السواحل الشرقية و ارخبيل سقطرى متوقع أمطار متفرقة متفاوتة الشدة بين خفيفة الى متوسطة على سقطرى و السواحل الشرقية و المناطق القريبة منها خصوصا من يوم السبت الى الإثنين القادم.

السواحل الجنوبية والغربية متوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة على أجزاء منها مع ارتفاع نسبي للرياح في خليج عدن و باب المندب من مساء الاثنين الى نهاية الاسبوع لتكون بين 20 الى 40 كيلومتر بالساعة.

المرتفعات الجبلية أجواء شتوية باردة وضباب مع نشاط بعض خلايا الأمطار الخفيفة و الشابورة المائية على بعض المناطق في المرتفعات الغربية مع استبعاد توقعات الصقيع.

الاحواض الجبلية و الهضاب الداخلية و الصحاري إستمرار الاجواء الباردة الشتوية مع تحسن تدريجي في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق وبالنسبة للصقيع لا يستبعد على بعض المواضع و ليس على نطاق واسع من السبت حتى الإثنين في البيضاء و ذمار و صنعاء و عمران، من الثلاثاء الى الجمعة 3 يناير 2020 أجواء باردة رطبة ويستبعد توقع صقيع.

و دعى الفلكي الشوافي الى الاحتماء من انخفاض درجة الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة و اخذ الحيطة من المزارعين و رعاة الماشية و توخي الحذر في المناطق المتوقع هطول أمطار وخصوصا السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الامطار والضباب ودعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.