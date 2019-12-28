شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط شاب يمني وامرأة جوار مسجد في الرياض متلبسين وعند اقتحام الشقة كانت الصدمة الكبرى ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements لمصدر سبق أطاح البحث الجنائي بمحافظة الطائف بوافد عربي ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات وأسس له حسابا تحت ذلك المسمى على موقع سناب شات وجاء الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدته فرقة بحثية سقط من خلالها في قبضتهم وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وقالت مصادر لـ سبق توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حسابا له على موقع السناب شات تحت مسمى مساج للحريم فقط بالطائف يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين ويستهدف النساء تحديدا موهما كل من يتابعه أن تلك المقاطع الكاذبة التي يعرضها يلتقطها تصويرا من جلسات مساج ينفذها بنفسه وأضافت المصادر يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات السناب شات والاتفاق على الجلسات محددا إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره أو الحضور لدى من يطلبه وأردفت المصادر عثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص متوقعا قبول مثل هذه الأعمال المنافية التي تعد مخالفات يعاقب عليها نظاما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضبط شاب يمني وامرأة جوار مسجد في الرياض متلبسين وعند اقتحام الشقة كانت الصدمة الكبرى ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.