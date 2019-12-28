شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثويون يضيقون الخناق على والدة طارق عفاش ويحاصرونها في هذه المنطقة..شاهد ماذا فعلت هذه البطلة العفاشية الكبيرة السن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) عن رسالة تلقاها من والدته، صباح أمس الجمعة علق عليها بالقول:"بكرت على هذه الرسالة من والدتي، مشتاقة لبلادها، تنادي جبالها ووديانها وتذكر ابنها وحفيدها في معتقل الكهنوت. لكنها متمسكة بالله وبابنائها تدعي لهم بالنصر في معركة وطن.

لكل أم شهيد ومعتقل، كلنا ابنائكن، وكلنا فداء لليمن أمنا ووطنا. جمعة مباركة Advertisements #تحيا_الجمهورية_اليمنية وجاء في رسالة والدته ما يلي نصه: غلقوا قاع السواد وريمه منين اجي لك ياالبطل من أينه يالله مع عفاش يا الله مع أبوه يا الله مع عفاش حيف ما هويا ابو اصمهيت شد الرحال سوينا يا روحي الغالي وما معيا".

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