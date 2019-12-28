شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصر تستيقظ على فاجعة مؤلمة ضحاياها أكثر من 30 شخصًا بينهم أجانب..تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرين بينهم سائحون، في حادث سير على طريق "السخنة-الزعفرانة" على طريق البحر الأحمر باتجاه منتجع الغردقة شرقي مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن حادثًا ناجمًا عن تصادم حافلتين بشاحنة على طريق السخنة/الزعفرانة (بالبحر الأحمر شرقي القاهرة)، أسفر عن مصرع ستة أشخاص، بينهم مصري من طاقم حراسة الحافلتين، وآخرين يحملون الجنسيتين الهندية والماليزية.

وأعلن مدير عام مستشفى التأمين الصحي بالسويس حالة الطوارئ لتلقي المصابين وإسعافهم. وتبين وجود حالات خطرة من بين المصابين، وإصابات أخرى بالكسور والكدمات والجروح، كما تم فتح غرف العمليات وتجهيزها لاستقبال الحالات الخطرة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن من بين المصابين والمتوفين أجانب يحملون الجنسيتين الهندية والماليزية، ومتوفي مصري من طاقم الحراسات المرافقة للحافلات.

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وأوضحت المصادر أن الحافلتين كانت في الطريق لمدينة الغردقة، على البحر الأحمر، ووقع الحادث قبل كيلومترات من منطقة الزعفرانة.

وأفادت صحيفة "أخبار ايوم" بأن فريق من النيابة العامة انتقل لمستشفى التأمين الصحي للاستماع لشهادة المصابين في الحادث.

وأفاد المصابين أنهم كانوا متجهين إلى مدينة الغردقة السياحية بالبحر الأحمر، ضمن برنامج ترفيهي، وفوجئوا بتصادم الأتوبيس بأتوبيس أخر كان قادم في الاتجاه المعاكس أمام أحدي المنتجعات السياحية على مسافة 86 كيلو من السويس.

وقال مصدر طبي أن الإصابات تراوحت بين إصابت بسيطة كالكسور والجروح، وهناك حالات خطرة مصابة بنزيف داخلي وكسور مضاعفة وتم نقلهم للعناية المركزة.

وأضاف المصدر أن المتوفيين 6 أشخاص بينهم 5 يحملون الجنسية الهندية والماليزية، ومصري يعمل بالحراسات الخاصة.