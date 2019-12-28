شكرا لمتابعة خبر عن خطوة مفاجئة : هاني بن بريك ينقلب على الجنوب ويمدح اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هجوم جوي حوثي على السعودية هو الأول منذ سبتمبر .. وحديث عن سقوط العشرات بينهم ضباط شاهد : ضبط يمني وامرأة جوار مسجد في السعودية متلبسين وعند اقتحام الشقة كانت المفاجأة (فيديو) شاهد : مصرف الكريمي يصدم عملائه بخطوة ابتزازية وغير مبررة (صورة) خبراء الاقتصاد: العملة الجديدة المحظورة تنذر بزوال حكم الحوثي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة مفاجئة : هاني بن بريك ينقلب على الجنوب ويمدح اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.