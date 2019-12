سما المصري تثير الجدل بفيديو حلاقة.. ومن وصفت بـ “شوال الرز”؟

View this post on Instagram

انت لحقت توصي وتبلغ وتدفع عشان تشيل الفيديو اللي انا عملته ضدك ياتركي ياطال عمره انت من علي قناتي؟ انت لحقت؟...طب تمااام انا هاعرف ارجع الفيديو تاني وانفخك تاني ياشوال الرز انت..اتقل...دي صوره من الفيديو وهارجعه باذن الله بتشيل الفيديو؟؟ طب اهو 🍑