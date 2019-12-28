عدن .. إشهار مؤسسة الضمير الانساني للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

جرى اليوم في العاصمة عدن، إشهاد مؤسسة الضمير الإنساني للتنمية، وذلك بكلية الآداب بجامعة عدن .



وخلال حفل الاشهار، قال مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية بعدن عصام وادي " أن ميلاد مؤسسة الضمير الإنساني يمثل إضافة جديدة لمنظمات المجتمع الهادفة إلى تنمية المجتمع وتطوير العمل الانساني بالمحافظة .

وتمنى للمؤسسة والقائمين عليها التوفيق والعمل وفقا للمهام الذي أنشأت من أجله المؤسسة وذلك من خلال تنفيذ البرامج المتمثل بدعم وتشجيع الشباب اللذين يمثلون عماد المستقبل . . مؤكدا استعداد مكتب الشؤون الاجتماعية بتسهيل المهام الإنساني أمام منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسة الضمير الإنساني التي نحتفل بميلادها الاولى .

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بدوره أكد مدير المؤسسة رياض عثمان الشعباني " أن فكرت تأسيس مؤسسة الضمير الإنساني جاءت علم ودراسة وجهود النساء والرجال اللذين بذلوا قصارى جهدهم في العمل الانساني لتكون المؤسسة ضمن مضمار العمل الإنساني الرسمي والمميز بأكاديمين ومتخصصين .. داعيا المنظمات والمؤسسات وكل الجهات التي لها القدرة على أن يضعوا أيديهم بأيدينا لنصنع هدف واحد يؤكد على المساهمة في تجسيد معاني الإنسانية وتحقيق التنمية والتكافل الاجتماعي.

واضاف أن الطموح الأساسي للمؤسسة الرقي بمستوى الخدمات الإنسانية والنهوض بالشباب والقيام بدورهم للتخفيف من معاناتهم من خلال أقامت البرامج التنموية المساعدة على الإنتاج بدلا من الاستهلاك والاعتماد المساعدات .

تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية نالت استحسان الحاضرين بالإضافة إلى تكريم الشخصيات التي أسهمت في إنجاح تأسيس واشهار مؤسسة الضمير الإنساني بعدن .

حضر الحفل وكيل محافظة لحج عبدالله اليزيدي ومستشار محافظ عدن عبدالحكيم الشعبي والقاضي ناصر الصلوي والعميد عبدالكريم قاسم شائف والدكتور عادل الجعدي وعدد من الناشطين وطلاب كلية الآداب بجامعة