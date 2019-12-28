عدن .. الفاو والزراعة تناقشان التدخلات الزراعية في أربع محافظات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
الخليج 365
ناقشت وزارة الزراعة والري ، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو ، في الاجتماع الذي عقد اليوم بعدن ، كيفية تنفيذ التدخلات الارشادية الزراعية في محافظات أبين الضالع لحج وتعز ، ضمن مشروع دعم سبل العيش الطارئ في اليمن .
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام صحة الحيوان في الوزارة الدكتور عبدالرحمن الخطيب ، ومدير عام الارشاد والتدريب الزراعي المهندس مختار عبود ، وممثلي منظمة الفاو ، الى عمل اتفاقية بين الفاو و الارشاد الزراعي حول تسهيل تنفيذ المشروع الممول من المملكة العربية السعودية في المناطق المستهدفة ، خلال ستة اشهر للعام القادم 2020 ، بهدف تزويد المستفدين البالغ عددهم عشرة الف مستفيد في عشر مديريات بالمحافظات المستهدفة ، بالمعلومات المتعلقة بإنتاج البذور وتحسين الانتاج الحيواني وصحة الحيوان لتحسين مستوى القطاع الزراعي والحيواني في البلاد .
من جانب اخر نفذت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو ، اليوم بعدن ، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإنتاج وصحة الدواجن ، بمشاركة 26 من محافظة الضالع على مدى يومين .
وتهدف الدورة التي تأتي ضمن مشروع الدعم الطارئ لسبل العيش القائم على الزراعة للحد من إنعدام الامن الغذائي الحاد وسوء التغذية لدى الاسر الاكثر ضعفا في اليمن ، بتمويل من حكومة اليابان ، الى استهداف الاسر في مديرتي الازارق وقعطبة في محافظة الضالع على كيفية تربية الدواجن بطريقة سليمة تساهم في تطوير القطاع الحيواني ، من خلال التعرف على كيفية تربية وانتاج الدواجن ، والتعامل الصحيح مع معالجات مشاكل وامراض الدواجن من خلال التعرف على اساسيات الصحة العامة ، وكيفية توصيل المعلومات السليمة الى الفئات المستهدفة بالمحافظة .
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