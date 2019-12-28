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إعلامي سعودي بارز جن جنونه من مدير الجزيرة السابق فوصفه بالعميل الخائن لانتقاده السيسي

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عدن - ياسمين التهامي - عبدالله البندر@a_albander

تأمل تغريدة مدير قناة الجزيرة سابقا

غاضب على مصر "العربية" القلقة على حدودها وعلى ليبيا "العربية" وفي المقابل يبرر تدخل "تركيا" ولكي تعرف مدى عمالة وتناقضات هذا الخائن، عندما دخل "درع الجزيرة" في البحرين كان هو مديرها وكانت تهاجم هذا الدخول.

فروخ الجزيرة لا حمية ولا مبادئ

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