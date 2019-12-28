شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي بارز جن جنونه من مدير الجزيرة السابق فوصفه بالعميل الخائن لانتقاده السيسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبدالله البندر✔@a_albander تأمل تغريدة مدير قناة الجزيرة سابقا غاضب على مصر "العربية" القلقة على حدودها وعلى ليبيا "العربية" وفي المقابل يبرر تدخل "تركيا" ولكي تعرف مدى عمالة وتناقضات هذا الخائن، عندما دخل "درع الجزيرة" في البحرين كان هو مديرها وكانت تهاجم هذا الدخول. فروخ الجزيرة لا حمية ولا مبادئ #السيسي يستنجد بترمب لمواصلة تدمير #ليبيا والاستيلاء على نفطها. هذا الوضيع سيعلم قريبا أنها لقمة كبيرة عليه تخنق من يبتلعها. ليترك الليبيين يبنون بلدهم ويحتكمون في خلافهم إلى صناديق الاقتراع ويفرغ جيشه للكفتة ومزارع الأسماك والمقاولات.كل قطرة دم تسيل سيحاسب عليها Advertisements — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 26, 2019 ٤٨٧ تأمل تغريدة مدير قناة الجزيرة سابقا



غاضب على مصر "العربية" القلقة على حدودها وعلى ليبيا "العربية" وفي المقابل يبرر تدخل "تركيا" ولكي تعرف مدى عمالة وتناقضات هذا الخائن، عندما دخل "درع الجزيرة" في البحرين كان هو مديرها وكانت تهاجم هذا الدخول.



فروخ الجزيرة لا حمية ولا مبادئ https://t.co/z1tPT3iANk — عبدالله البندر (@a_albander) December 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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