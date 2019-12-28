شاهد الملك يخرج وحيدا دون حراسة ملكية ليقوم بهذا العمل الجرئ..والنهاية كانت صادمة..شاهد ماحدث وهز شعب المملكة وكل افراد الاسرة الحاكمة (صورة + فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حادثة صدمت الأردنيين، تفاجأ بائعي بسطات خضار بالملك الأردني، بينهم، بلا حرسه الملكي الخاص.

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، للعاهل الأردني عبد الله الثاني، أثناء لقائه ببائع بسطة للخضار في إربد.

ويظهر الملك في المقطع، وهو يصافح بائع البسطة وعددا من الأشخاص في الشارع، في المدينة الواقعة شمال البلاد.

وقال موقع عمون المحلي، إن الملك اشترى الخضار والفواكه، من البائع المتجول.

وقد أحدث الفيديو هزة هلى مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدة بلدان عربية.

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