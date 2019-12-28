أبين.. الحزام الأمني ينفذ حملة أمنية ضد السيارات والدراجات غير المرقمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ أبين

نفذت قوات الحزام الأمني بمديرية لودر في محافظة أبين بقيادة القائد العميد عبدالله الدماني واركان الحزام ناصر السلطان حملة أمنية ضد السيارات والدراجات النارية المخالفة في المدينة.



وأكد قائد الحزام الامني العميد عبدالله الدماني أن هذه الحملة سوف تستمر حتى يتم اجتثاث المخالفين وبسط الأمن والاستقرار في ربوع مدينة لودر وتنظيم عملية سير السيارات والدراجات النارية وضبط كل المخالفين.

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وتابع: هذا العمل الملموس الذي تشاهدونه على أرض الواقع ماهو إلا ثمرة وحصاد لما خرج به الاجتماع الموسع الذي دعت له قيادة الحزام بحضور جميع المشايخ والشخصيات الاجتماعية وخطباء وائمة المساجد.

وختم: عهدا قطعناه على أنفسنا أننا لن نتراجع عنه وسيتم الضرب بيد من حديد ضد كل الخارجين عن النظام والقانون.