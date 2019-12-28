"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا السبت 28 ديسمبر /كانون الأول 2019.

استهداف حوثي مكثف على حيس جنوب الحديدة السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445805/ قوات الأمن الخاصة تختتم دورة المهارات القتالية والأمنية في الجوف السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445806/ الحكومة تدعو المنظمات الدولية للاطلاع على الوضع الانساني في الجوف السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445808/ خطوة بتعز تكشف تصاعد التنسيق بين الحوثيين والإخوان السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445809/ الكشف عن تأثير إيران وتركيا وقطر على عودة التوتر بين السعودية والحوثيين السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445810/ توقف إنتاج القمح بعد تعرض مطاحن البحر الأحمر في الحديدة لقصف حوثي السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445811/ "الثرية" الكويتية سارقة الألماس تعترف وتكشف أسباب الجريمة السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445815/ الحوثيون يبيعون اللقاحات وينهبون مخصصات حملات التحصين السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445816/ صنعاء.. نفوق أنثى النعامة الوحيدة في حديقة الحيوان السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445821/ محافظ تعز يعزي مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة إبنته السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445824/ مقتل وإصابة 3 برصاص مسلحي الإخوان في تعز السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445831/ تعرف على أقل درجات الحرارة التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوي السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445834/ الزعتر: بعض المحسوبين على الشرعية يتاجرون بالأزمة السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445838/ خاص.. الكشف عن جانب من فساد الإخوان بشأن إعادة الإعمار بتعز السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445841/ خاص.. الكشف عن معلومات خطيرة لممارسات فساد كبيرة بالشرعية تفوق التوقعات السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445852/ عدسة "الخليج 365" تنقلك إلى المهرة.. شاهد كيف تبدو مدينة الغضية الآن السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445867/ شاهد.. "البحسني" يتفقد المراحل التحضيرية للبدء بمشروع نادي الضباط بمنطقة خلف بالمكلا السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445869/ عاجل.. مقتل 3 حوثيين خلال صد هجوم لهم في محيط جبل هان غرب تعز السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445870/ بدعم مركز الملك سلمان.. البحسني يدشن حملة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445888/ Advertisements البحسني: نحن على أعتاب عام تدريبي عسكري جديد ننتطلع فيه لتطوير العمل العسكري.. صور السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445897/ حوثي مكثف على حيس جنوب الحديدة السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445805/ قوات الأمن الخاصة تختتم دورة المهارات القتالية والأمنية في الجوف السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445806/ الحكومة تدعو المنظمات الدولية للاطلاع على الوضع الانساني في الجوف السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445808/ خطوة بتعز تكشف تصاعد التنسيق بين الحوثيين والإخوان السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445809/ الكشف عن تأثير إيران وتركيا وقطر على عودة التوتر بين السعودية والحوثيين السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445810/ توقف إنتاج القمح بعد تعرض مطاحن البحر الأحمر في الحديدة لقصف حوثي السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445811/ "الثرية" الكويتية سارقة الألماس تعترف وتكشف أسباب الجريمة السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445815/ الحوثيون يبيعون اللقاحات وينهبون مخصصات حملات التحصين السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445816/ صنعاء.. نفوق أنثى النعامة الوحيدة في حديقة الحيوان السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445821/ محافظ تعز يعزي مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة إبنته السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445824/ مقتل وإصابة 3 برصاص مسلحي الإخوان في تعز السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445831/ تعرف على أقل درجات الحرارة التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوي السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445834/ الزعتر: بعض المحسوبين على الشرعية يتاجرون بالأزمة السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445838/ خاص.. الكشف عن جانب من فساد الإخوان بشأن إعادة الإعمار بتعز السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445841/ خاص.. الكشف عن معلومات خطيرة لممارسات فساد كبيرة بالشرعية تفوق التوقعات السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445852/ عدسة "الخليج 365" تنقلك إلى المهرة.. شاهد كيف تبدو مدينة الغضية الآن السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445867/ شاهد.. "البحسني" يتفقد المراحل التحضيرية للبدء بمشروع نادي الضباط بمنطقة خلف بالمكلا السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445869/ عاجل.. مقتل 3 حوثيين خلال صد هجوم لهم في محيط جبل هان غرب تعز السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445870/ بدعم مركز الملك سلمان.. البحسني يدشن حملة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445888/ البحسني: نحن على أعتاب عام تدريبي عسكري جديد ننتطلع فيه لتطوير العمل العسكري.. صور السبت 28 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/445897/

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