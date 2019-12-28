بدعم مركز الملك سلمان.. البحسني يدشن حملة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 حضرموت - الخليج 365 أشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها مؤسسة امراض القلب الخيرية في تنظيمها لحملات جراحة امراض القلب المجانية والتي يستفيد منها المرضى في حضرموت وبقية محافظات الجمهورية ،وتساهم في تخفيف معاناة المرض ومشقة السفر إلى الخارج للعلاج

جاء ذلك خلال تدشين محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ،اليوم ،بمدينة المكلا ،الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة نخبة من أطباء القلب بالممكلة العربية السعودية. Advertisements وأشار المحافظ البحسني إلى أن حضرموت ومدينة المكلا تفتخر بإستضافة مثل هذه المخيمات الطبية النوعية والهامة.. مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لتسيير عمل الحملة.. معبراً عن شكره لمملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولكل العاملين في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب ومؤسسة أمراض القلب الخيرية وللأطباء السعودين واليمنين العاملين بالحملة. وأوضح رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب ورئيس الفريق الطبي للحملة الخامسة الدكتور عمر التميمي، بأن الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال ستجري 90 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من كافة محافظات الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 27 ديسمبر 2019م وحتى 3 يناير 2020م.

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