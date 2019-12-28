شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور مفاجئ للزعيم معمر القذافي من دولة خليجية.. شاهد ماذا قال عن التدخل التركي في ليبيا (شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، مقطعا مصورا قديما للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لمهاجمة تركيا.

يأتي هذا بعد انتشار شائعات لعراف ليبي يزعم أن القذافي لم يقتل وأنه ما يزال حيا.

ونشر خلفان مقطعا للقذافي، عبر حسابه بموقع تويتر، يهاجم فيه تركيا خلال مهرجان خطابي قديم، يقول فيه لليبيين، "إن الدولة العثمانية، باعت ليبيا للإيطاليين، مقابل جزيرة في بحر إيجة".

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وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق الليبية طلب التدخل العسكري من تركيا، لمواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم إماراتيا، الذي يشن هجمات على مدن ليبية من أجل السيطرة على طرابلس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده استجابت للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وسيقر البرلمان في أول جلسة مقبلة له، قرار الدعم العسكري لليبين لمواجهة حفتر.