شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. أحد أقوى جيوش العالم يرسل مدمرة ضخمة وسفن وطائرات حربية إلى الخليج وإيران تستنفر كافة قواتها..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن مجلس الوزراء الياباني وافق اليوم الجمعة على خطة لإرسال سفينة حربية وطائرة دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط.

وتهدف المهمة إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

وقالت الهيئة إن الحكومة تدرس أيضا إرسال طائرة من طراز (بي-3سي) في مهام لمكافحة القرصنة قبالة ساحل جيبوتي الأفريقي، كما تدرس إرسال مدمرة عسكرية. مدمرة وسفن وطائرات حربية إلى الخليج وأشارت الهيئة إلى أنه “من المرجح أن يتم نشر السفينة والطائرة في خليج عمان، والجزء الشمالي من بحر العرب، وكذلك مياه الدول الساحلية في خليج عدن”.

وأضافت: “لا توجد خطط لإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى مضيق هرمز أو الخليج، وستكون فترة الانتشار سنة واحدة، بعدها، ستقدم الحكومة تقريرا إلى البرلمان إذا أرادت تمديد المهمة”.

ولفتت الهيئة إلى أنه “في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في المنطقة، ستنظر الحكومة في تدابير مثل حشد أفراد قوة الدفاع الذاتي في الشرطة البحرية، مشيرة إلى أن “الحكومة تخطط لإرسال وحدات قوات الدفاع الذاتى بمجرد الانتهاء من تدريبها”.

وقالت الهيئة إن:”رئيس الوزراء شينزو آبي أطلع الرئيس الإيراني حسن روحاني (خلال زيارته لطوكيو) على هدف المهمة في 20 ديسمبر/كانون الأول، وفي اليوم التالي، أطلع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف على ما دار في اجتماعه مع روحاني”.

ويعتزم آبي زيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى ذات صلة في منتصف يناير/كانون الثاني لتوضيح أسباب إرسال البعثة.

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اليابان ترسل مدمرة وسفن وطائرات حربية إلى الخليج وزادت حدة الخلاف بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي أبرمته القوى العالمية مع إيران عام 2015 وعاود فرض عقوبات على طهران، مما أصاب اقتصادها بالشلل.

وفي مايو/ أيار ويونيو/ حزيران استهدفت عدة هجمات سفنا تجارية، منها الناقلة المملوكة لليابان كوكوكا كاريدجس، في المنطقة.

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية تلك الهجمات، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية.

واليابان حليف للولايات المتحدة وتحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات ودية مع إيران، وآثرت أن تشرع في عملية خاصة بها بدلا من الانضمام إلى مهمة تقودها واشنطن لحماية الملاحة في المنطقة.

جدير بالذكر أن الجيش الياباني يصنف على أنه سادس أقوى جيش في العالم، وفق تصنيف موقع Global Firepower المختص بالشؤون العسكرية لعام 2019.