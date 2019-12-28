شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تنهار من الفاجعة أثناء حفل الزفاف أمام الجماهير والجاني يرقص من الفرح.. شاهد ما حدث معها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، مقطع فيديو يرصد اللحظة التي نشب فيها شجار على نحو مفاجئ خلال حفل زفاف، وجاء ذلك بعد أن أقدمت إحدى ضيوف الحفل على انتزاع باقة الزهور بشكل عنيف من يد سيدة أخرى بعد أن ألقتها العروس، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأخيرة بحالة صدمة.

وتسبب سلوك هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، لكن يُعتقد أنها من الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة فوضى في حفل الزفاف، إلا أنها شوهدت بعد ذلك وهي ترقص حاملة باقة الزهور وكأن شيئًا لم يحدث.

لكن العروس لم تتقبل الأمر إطلاقًا حتى أنها شوهدت في لقطة وهي تجلس على الأرض وقد بدت عليها علامات الصدمة حيال ما حدث.

Advertisements

وتظهر العروس في بداية الفيديو وهي تقوم بإلقاء باقة الزهور، كما جرت العادة خلال حفلات الزفاف، وتمكنت إحدى الحاضرات من التقاطها، لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب بعد أن ركضت هذه السيدة نحو الضيفة الأخرى التي التقطت الباقة وانتزعتها منها بعنف وتحول الأمر إلى شجار، مما أثار ذهول كافة الحاضرين، خاصة وأنها حملت باقة الزهور بعد ذلك وكأنها تحمل جائزة.

الجدير بالذكر أنه قد تمت مشاركة الفيديو الذي يوضح تفاصيل ما حدث خلال حفل الزفاف مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى تفاعلًا من قبل عدد كبير من الرواد، الذين انتقدوا تصرف هذه السيدة ووصفوه بـ"المزعج" و"غير اللائق".