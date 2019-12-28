وردناالان من محلات الصرفة هبوط جنوني للدولار وارتفاع الريال اليمني اليوم السبت ..آخر تحديث أسعار الصرف

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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف في في صنعاء وعدن.. هبوط جنوني للدولار والسعودي وارتفاع الريال اليمني اليوم “السبت ” (آخر أسعار الصرف ا أسعارالشراء في السوق السوداء بـ صنعاء : الريال السعودي 151 Advertisements الدولار الأمريكي 570 أسعارالشراء في السوق السوداء بـ عدن : الريال السعودي 152 الدولار الأمريكي 575

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