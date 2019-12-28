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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشرة من محلات الصرافة.. الريال اليمني يدخل في موت سريري وارتفاع جنوني وغير معقول للسعودي والدولار ( الاسعار عصر اليوم السبت 2019/12/28 )



يشهد الريال اليمني استقرارا نسبيا في صنعاء بينما يشهد الريال في عدن انهياره اليوم السبت، اليوم السبت كانون الأول 28، 2019، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار صرف الدولار والريال السعودي في عدن:

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مباشرة من محلات الصرافة.. الريال اليمني يدخل في موت سريري وارتفاع جنوني وغير معقول للسعودي والدولار ( الاسعار عصر اليوم السبت 2019/12/28 )

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الدولار الأمريكي: شراء: 604 ريال والبيع: 608 ريال

الريال السعودي:شراء: 159 بيع: 159.5 ريال

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي: شراء: 564 ريال والبيع: 566 ريال

الريال السعودي: شراء: 148 ريال والبيع: 149 ريال

ونود التنويه ااسعار العملات تتغير بشكل متسارع نظرا للاوضاع الاقتصادية في اليمن .