عاجل.. مقتل 3 حوثيين خلال صد هجوم لهم  في محيط جبل هان غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

قتل ثلاثة حوثيين، اليوم السبت، خلال صد هجوم لهم في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



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ووفقا للمصادر، فإن اشتباكات عنيفة، اندلعت ، بين أفراد الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات غرب المدينة.

وقالت المصادر، "تمكنت قوات الجيش من التصدي لهجوم مليشيا الحوثي في محيط جبل هان"

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي، وجرح آخرين.