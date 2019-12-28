شاهد.. "البحسني" يتفقد المراحل التحضيرية للبدء بمشروع نادي الضباط بمنطقة خلف بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بالمكلا المراحل التحضيرية الأولى للبدء بمشروع نادي الضباط بمنطقة خلف.



حيث قام المحافظ "البحسني" بجولة بموقع المشروع، والتعرف على مكوناته، والذي يتوقع أن يضم ٦ مباني رئيسية، وفندق ٤ نجوم، وصالة اجتماعات كبرى، ومركز خاص برجال الأعمال، وعدد آخر من المرافق.

كما استمع المحافظ لشرح من مهندسي المشروع لعملية سير الأعمال التحضيرية الإنشائية للبدء بالمشروع ، وأهم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في المراحل التحضيرية للمشروع، كذلك المواصفات والمعايير المتبعة التي ستتم خلال العمل.

ووجه المحافظ "البحسني" بسرعة إنجاز المشروع وفق المواصفات والمعايير المطروحة، وحث بالمتابعة الحثيثة من قبل شعبة الأشغال العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية للاشراف على العمل.

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كما أكد المحافظ أن السلطة ستولي اهتمام كبير و ستسخر الإمكانيات الكبيرة للاهتمام بالجانب العسكري في المحافظة.

استقبل المحافظ والوفد المرافق له بموقع المشروع؛ رئيس شعبة الأشغال العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، العقيد حسين جازع، ومهندسي المشروع.