شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدسة "الخليج 365" تنقلك إلى المهرة.. شاهد كيف تبدو مدينة الغضية الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص التقطت عدسة "الخليج 365" مجموعة صور من مدينة الغيضة بمحافظة المهرة الشرقية لليمن.

ومن خلال الصور فإن الأجواء الغائمة تزيد من فرصة هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة. Advertisements تجدر الإشارة إلى هذه الأحواء الساحرة تأتي بالتزامن مع الأجواء الشتوية، حيث شهدت محافظة حضرموت أمطار شبه غزيرة في الشهر الماضي.

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