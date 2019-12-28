شكرا لقرائتكم خبر عن “مساج حريمي فقط” ومقاطع إباحية.. ضبط مُستدرج النساء الذي ذاع صيته في الطائف بالسعودية وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام سعودية بأن “البحث الجنائي” بمحافظة الطائف، تمكن من القبض على وافد عربي، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حسابًا تحت ذلك المسمى على موقع “سناب شات”.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية استطاعت فرقة بحثية من الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته وسقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وفي التفاصيل توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حسابًا له على موقع السناب شات تحت مسمى “مساج للحريم فقط بالطائف” يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.

وأضافت المصادر: يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات السناب شات، والاتفاق على الجلسات، محددًا إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره، أو الحضور لدى من يطلبه.

وتابعت: عثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص، متوقعًا قبول مثل هذه الأعمال المنافية التي تعد مخالفات يعاقَب عليها نظامًا.

ويستهدف الحساب النساء تحديدًا، موهمًا كل من يتابعه أن تلك المقاطع الكاذبة التي يعرضها يلتقطها تصويرًا من جلسات مساج ينفذها بنفسه.