شكرا لقرائتكم خبر عن ردّ قويّ من عبدالله الشريف على “الوضيع” وسيم يوسف ومشغّله “بن زايد” بعد تحريضه على مسلمي الإيغور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنّ الناشط الإعلامي المصري عبدالله الشريف هجوماً نارياً على الداعية الأردني المجنس اماراتياً وسيم يوسف بعد دفاعه عن السلطات الصينية في حملتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تشنجيانغ (تركستان الشرقية).

وقال “الشريف” في تغريدةٍ بـ”تويتر” عن وسيم يوسف: “هذا الوضيع مازال يُسمَع في بيوتنا ويتسلل فيها عبر الموعظة والرقائق ثم ينفث سماً كتلك الوقاحات”.

ودعا “الشريف” الى التحذير من وسيم يوسف قائلاً: “حذروا منه من عرفتهم ومن لم تعرفوا، قولوا لهم أنه باع أُمةً من المسلمين في أقصى الأرض فقط لأن ولي أمْره أمَره”.

واتهم الداعية الإماراتي في تغريدة بعض المشايخ بـ”التحريض على الصين”.

ونشر وسيم يوسف مقطعًا من شبكة التلفزيون الصيني CCTV، يظهر ما قال إنه “عمليات للمتطرفين ضد الصين”، متسائلًا “لماذا لم ينكر أحد ما يفعله المتطرفون هناك؟”.