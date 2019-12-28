شكرا لقرائتكم خبر عن ردّ قويّ من عبدالله الشريف على “الوضيع” وسيم يوسف ومشغّله “بن زايد” بعد تحريضه على مسلمي الإيغور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنّ الناشط الإعلامي المصري عبدالله الشريف هجوماً نارياً على الداعية الأردني المجنس اماراتياً وسيم يوسف بعد دفاعه عن السلطات الصينية في حملتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تشنجيانغ (تركستان الشرقية).
وقال “الشريف” في تغريدةٍ بـ”تويتر” عن وسيم يوسف: “هذا الوضيع مازال يُسمَع في بيوتنا ويتسلل فيها عبر الموعظة والرقائق ثم ينفث سماً كتلك الوقاحات”.
ودعا “الشريف” الى التحذير من وسيم يوسف قائلاً: “حذروا منه من عرفتهم ومن لم تعرفوا، قولوا لهم أنه باع أُمةً من المسلمين في أقصى الأرض فقط لأن ولي أمْره أمَره”.
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هذا الوضيع مازال يُسمَع في بيوتنا ويتسلل فيها عبر الموعظة والرقائق ثم ينفث سماً كتلك الوقاحات، حذروا منه من عرفتهم ومن لم تعرفوا، قولوا لهم أنه باع أُمةً من المسلمين في أقصى الأرض — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif)
فقط لأن ولي أمْره أمَره https://t.co/shLkAC2EPJ December 26, 2019
عبدالله الشريف
✔@AbdullahElshrif
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هذا الوضيع مازال يُسمَع في بيوتنا ويتسلل فيها عبر الموعظة والرقائق ثم ينفث سماً كتلك الوقاحات، حذروا منه من عرفتهم ومن لم تعرفوا، قولوا لهم أنه باع أُمةً من المسلمين في أقصى الأرض
?ref_src=twsrc%5Etfw">December 25, 2019
فقط لأن ولي أمْره أمَره
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واتهم الداعية الإماراتي في تغريدة بعض المشايخ بـ”التحريض على الصين”.
ونشر وسيم يوسف مقطعًا من شبكة التلفزيون الصيني CCTV، يظهر ما قال إنه “عمليات للمتطرفين ضد الصين”، متسائلًا “لماذا لم ينكر أحد ما يفعله المتطرفون هناك؟”.
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كانت هذه تفاصيل خبر ردّ قويّ من عبدالله الشريف على “الوضيع” وسيم يوسف ومشغّله “بن زايد” بعد تحريضه على مسلمي الإيغور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.