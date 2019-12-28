خاص.. الكشف عن معلومات خطيرة لممارسات فساد كبيرة بالشرعية تفوق التوقعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة معين عبدالملك عن حجم الفساد.



وذكرت مصادر "الخليج 365"، بأن جميع العاملين في قصر معاشيق بعدن يتمتعون بخدمات فارهة حيث تصرف لهم الوجبات الجاهزة، لدرجة أن كل مسؤول يحصل على مذبوح “غنم” يومياً كوجبة رئيسية بخلاف الوجبات الأخرى صباحاً ومساءً.

ويأتي بلوغ درجة الرفاهية لدى مسؤولي الشرعية بقصر معاشيق في ظل هذه الظروف القاسية على الشعب اليمني حداً لا يمكن تخيله.

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وتبين أنه وإلى جانب الوجبات التي تأتي جاهزة من خارج “معاشيق” يتم أيضاً طباخة وجبات أخرى، ويكشف التقرير أن هذه الوجبات لا يتم طباختها إلا بالمياه المعدنية، وتكلفة هذه المياه – المخصصة للطباخة فقط – 5 ملايين ريال يومياً.

ويتضمن التقرير معلومات خطيرة عن ممارسات فساد كبيرة جداً وتفوق التوقعات، ارتكبتها قيادات ومسؤولي الشرعية في عهد رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر تقوده وباقي المسؤولين إلى المحاكمة، بسبب الجرائم المرتكبة والتي تعد تهديداً للأمن القومي اليمني.

ويكشف التقرير عن ممارسات فساد وشللية في عدد من الشقق المفروشة في مدينة عدن يتم اتخاذها كمقرات لوزارات حكومة الشرعية، ومهمتها الرئيسية تصريف المبالغ المالية المهولة التي يتم رصدها كنفقات تشغيلية لهذه الوزارات “الشقق” بطريقة مالية رسمية، على الرغم من عدم قيام هذه الجماعات الشللية بأي مهام لخدمة المواطنين.

وحسب التقرير فإن كما كشف التقرير عن نفقات وهمية بهدف تصريف الأموال المخصصة لهيئات الشرعية، غير الموجودة أصلاً على أرض الواقع، من بينها على سبيل المثال نفقات صيانة طائرة الرئيس هادي بمبلغ 500 مليون ريال والتي تم صرف قبل فترة وجيزة وتبين عدم وجود أي صيانة للطائرة.