الزعتر: بعض المحسوبين على الشرعية يتاجرون بالأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن بعض المحسوبين على الشرعية اليمنيه قضيته الرئيسية توجيه السهام نحو (القضية الجنوبية)، ويتناسى الدور والتأثير لأبناء الجنوب الذين ساهموا في استعادة الشرعية ودحروا المشروع الإيراني في المحافظات الجنوبية بينما هناك من يحاول أن يغض الطرف عن المشروع الإيراني في المحافظات الشمالية.

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وأضاف: الرئيس هادي مطالب بأن يكون أكثر حزماً تجاه الحفاظ على إتفاق الرياض بكسر حالة الصمت والجمود تجاه أصوات وتحركات بعض المحسوبين على الشرعية اليمنية التي تحاول إجهاض اتفاق الرياض عبر محاولاتها الهادفة لإعادة سكب الزيت على النار ومحاولة تفجير الوضع وخلق صراعات جانبية لا تخدم الشرعية.

وتابع: بعض المسؤولين المحسوبين على الشرعية اليمنية مثل الجبواني والميسري يبدو واضحاً انهم يتعاملون من منطلق المتجارة بالأزمة وليس المساهمة في حل الأزمة ، وهذا ما يتضح من خلال المحاولات الفاشلة للعودة بالأوضاع لما قبل إتفاق الرياض ، عبر محاولة الدفع بالأوضاع لحالة التأزم الأمني