شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 3 برصاص مسلحي الإخوان في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 قتل مواطنان اثنان وأصيب ثالث في سوق القبة وسط مدينة تعز إثر إطلاق نار عشوائية من قبل مسلحين يتبعون عناصر الإخوان في تعز.

Advertisements وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن العناصر المسلحة دخلت إلى السوق لنهب بائعي القات وحصلت رفض من قبل البائعين مما استدعى العصابة لإطلاق الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المواطنين في السوق. وتداول ناشطون صورة لأحد المواطنين القتلى مجهول الهوية في ثلاجة إحدى المستشفيات بتعز.

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