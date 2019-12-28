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محافظ تعز يعزي مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة إبنته

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

محافظ تعز يعزي مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة إبنته

تعز - الخليج 365

بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة للاخ مكي حسن الشميري مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة ابنته

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص التعزية  :

 

"الاخ مكي حسن الشميري ، مدير عام مكتب الجمارك بالمحافظة ، ببالغ الآسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا اليوم نبأ وفاة ابنتكم رحمةالله تغشاها

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وبهذا المصاب الجلل لايسعنا  إلا ان نتقدم اليكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ، وان يسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ،إنا لله وإنا اليه راجعون.

 

أ .نبيل شمسان

محافظ محافظة تعز

رئيس المجلس المحلي

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