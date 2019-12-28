شاهد.. "غادة عادل" تتصدر البحث على “جوجل” بعد بلوغها الـ45.. وتنشر إطلالات ساخنة أشعلت مواقع التواصل

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خشاهد.. "غادة عادل" تتصدر البحث على “جوجل” بعد بلوغها الـ45.. وتنشر إطلالات ساخنة أشعلت مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر اسم الفنانة المصرية الشهيرة غادة عادل قائمة التريند على محرك البحث “جوجل” بعد تزايد عمليات البحث عنها، تزامنا مع حلول عيد ميلادها الـ 45 واحتفال نجوم الفن به.

واحتفلت غادة عادل بعيد ميلادها بأحد النطاعم الشهيرة بالقاهرة وسط مجموعة من أصدقائها المقربين الفنانة كندا علوش ,عمرو يوسف , والإعلامية انجى على والمؤلف تامر حبيب.

وكانت غادة عادل، متزوجة من المخرج مجدي الهواري ولديها خمسة أولاد، ولكنهما قررا الانفصال منذ عام تقريبا، مؤكدة أن السبب في الانفصال خلافات زوجية وقررا الانفصال في هدوء تام.

ومنذ انفصالها عن مجدي الهواري، أثارت غادة عادل جدلا واسعا بإطلالاتها في المهرجانات أو جلسات التصوير الخاصة.

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ما لا يعرفه الكثيرون أن غادة عادل، عملت في الإعلانات قبل اتجاهها للتمثيل وكانت أغنية تخسري والتي ظهرت بها مع المطرب هاني شاكر سبب شهرتها.

وتعد غادة عادل واحدة من النجمات المتميزات بمجال السينما وشاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها الباشا تلميذ وملاكي إسكندرية وخليج نعمة ونادي الرجال السري وعيال حبيبة وحمادة يلعب وأهواك، كما شاركت غادة عادل في بطولة عدة مسلسلات منها العهد وسرايا عابدين ومكان في القصر.





ليها إطلالتها الخاصة والمتميزة❤️ ودايماً بتبهرنا بأدوارها المختلفة🤩

في عيد ميلاد الفنانة #غادة_عادل🎂🎉إيه أكتر دور بتحب تشوفه ليها؟🤔 pic.twitter.com/EGQ2UZ8ggd — CBCDrama (@CBCDrama) December 25, 2019

ليها إطلالتها الخاصة والمتميزة❤️ ودايماً بتبهرنا بأدوارها المختلفة🤩

في عيد ميلاد الفنانة #غادة_عادل🎂🎉إيه أكتر دور بتحب تشوفه ليها؟🤔 pic.twitter.com/tVUBxaDmQ9 — CBCDrama (@CBCDrama) December 25, 2019

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