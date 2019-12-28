توقف إنتاج القمح بعد تعرض مطاحن البحر الأحمر في الحديدة لقصف حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الحديدة

أعلن برنامج الغذاء العالمي إيقاف طحن القمح في مطاحن البحر الأحمر جنوب مدينة الحديدة، بعد تعرضها الخميس، لقصف مدفعي.



وأكد مصدر مسؤول في برنامج الغذاء أن تعرض مطاحن البحر الأحمر يوم الخميس لاستهداف بالمدفعية أدى إلى إيقاف عملية طحن القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

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ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى أن البرنامج يحقق في الواقعة، موضحاً أن التقييم الحالي يشير إلى عدم وجود أي أضرار بالمساعدات الغذائية الإنسانية المخزنة في المرفق.

وفي وقت سابق اتهمت الحكومة مليشيات الحوثيين بالوقوف خلف قصف مطاحن البحر الأحمر، وأدان معمر الإرياني وزير الإعلام القصف، وقال إن هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية يؤكد تنصل المليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها وإصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.