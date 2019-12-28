شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تدعو المنظمات الدولية للاطلاع على الوضع الانساني في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، خلال لقائه مع منظمة الهجرة الدولية، الوضع الانساني في المحافظة.

Advertisements ووفق وكالة" سبأ" دعا الحاشدي، المنظمات الدولية لزيارة الجوف كونها إحدى المحافظات التي تستقبل مئات النازحين يوميا والتي عانت وهمشت في السنوات الماضية. وقامت المنظمة بالزيارة الميدانية على الوضع الانساني في محافظة الجوف وإجراء ترتيبات مستقبلية لعمل نشاطات متعددة في المحافظة في الجانب الصحي والتعليمي والإغاثي وغيرها

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