شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الأمن الخاصة تختتم دورة المهارات القتالية والأمنية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ الجوف أنهت قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف الدورة الثانية من المهارات القتالية والأمنية الخاصة.

Advertisements وشدد وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي ومدير شرطة المحافظة العميد مراد ابوحاتم، على أهمية برامج التأهيل والتدريب الأمني ودعم السلطة المحلية للأجهزة الامنية التي يقع على عاتقها حفظ الأمن والاستقرار. ونوه نائب مدير شرطة المحافظة قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله البرير بنوعية التدريب القتالي والأمني ضمن برنامج التأهيل والتدريب الذي اعدته قيادة الفرع خلال العام 2019. وقدم الخريجون عروضا في مختلفة المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة الحرب في المناطق المفتوحة والمزارع وحرب الشوارع والتحرك في المناطق الآهلة بالسكان واقتحام المنازل والتباب

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