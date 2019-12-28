استهداف حوثي مكثف على حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون عيار 82 ومدفعية الهاوزر على المواقع .. كما استهدفتها بأسلحة معدلات البيكا وبسلاح 12.7 وسلاح 14.5. Advertisements وأضافت المصادر ان عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها القناصة صوب المواقع ، ولا تزال عمليات الإستهداف متواصلة حتى هذه اللحظات. الجدير بالذكر أن المليشيات تواصل انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية بشكل يومي ومتواصل في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاهها وتهدد سير عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

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